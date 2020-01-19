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Авария в Алжире: при столкновении двух автобусов погибли десятки людей

Авария в Алжире: при столкновении двух автобусов погибли десятки людей
19:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В Алжире в результате столкновения двух автобусов погибли 12 пассажиров, еще 46 получили ранения.

По меньшей мере 12 пассажиров погибли, еще 46 получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Алжире. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The New Arab.

"12 человек погибли, еще 46 ранены из-за столкновения двух автобусов, которое произошло 19 января на северо-востоке Алжира", - сообщает издание со ссылкой на службы экстренной помощи страны.

Отмечается, что погибшие были в возрасте от 19 до 73 лет. По данным местного издания, директор служб чрезвычайных ситуаций города, вблизи которого произошло смертельное ДТП, заявил о превышении скорости. 

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Как сообщалось, в городе Вейпрти в Чехии ночью 19 января вспыхнул пожар в доме для людей преклонного возраста. В результате пожара погибли 8 человек, не менее 30 пострадали.

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Авария, Жертвы, Алжир.
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