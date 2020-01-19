В Чехии произошел масштабный пожар в доме для людей с инвалидностью: погибло восемь человек

В Чехии в результате пожара в доме для людей с инвалидностью погибло восемь человек. Об этом сообщает Idnes.
Аварийная служба объявила чрезвычайную ситуацию. На месте происшествия сообщили о 30 пострадавших. Три человека получили серьезные повреждения, один человек доставлен в больницу с умеренными травмами.
Другие люди получили незначительные травмы или отравились дымом, и спасатели постепенно проверяют их состояние.
Пожар уже локализован и больше не распространяется. Пожарные продолжают работать.
Что стало причиной пожара, пока не ясно, заявила мэр города Вейпрты Житка Гавдунова.
Отметим, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования семьям и близким погибших из-за пожара в доме-интернате в Чехии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Жахлива трагедія у Чехії. Сьогодні вранці в місті Вейпрти внаслідок пожежі в будинку-інтернаті для людей з інвалідністю загинули вісім людей. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих і швидкого одужання всім постраждалим.
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 19 января 2020 г.
Напомним, в Украине с начала года во время пожаров погибли 133 гражданина, еще 99 пострадали.