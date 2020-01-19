В Чехии произошел масштабный пожар в доме для людей с инвалидностью: погибло восемь человек

Новости мира:В Чехии произошел пожар в доме престарелых, в результате чего погибли 8 человек и несколько десятков пострадали.

В Чехии в результате пожара в доме для людей с инвалидностью погибло восемь человек. Об этом сообщает Idnes.

Аварийная служба объявила чрезвычайную ситуацию. На месте происшествия сообщили о 30 пострадавших. Три человека получили серьезные повреждения, один человек доставлен в больницу с умеренными травмами.

Другие люди получили незначительные травмы или отравились дымом, и спасатели постепенно проверяют их состояние.

Пожар уже локализован и больше не распространяется. Пожарные продолжают работать.

Что стало причиной пожара, пока не ясно, заявила мэр города Вейпрты Житка Гавдунова.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования семьям и близким погибших из-за пожара в доме-интернате в Чехии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Жахлива трагедія у Чехії. Сьогодні вранці в місті Вейпрти внаслідок пожежі в будинку-інтернаті для людей з інвалідністю загинули вісім людей. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих і швидкого одужання всім постраждалим. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 19 января 2020 г.

Напомним, в Украине с начала года во время пожаров погибли 133 гражданина, еще 99 пострадали.