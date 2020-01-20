"Мы на стадии перемирия": Боррель рассказал о прогрессе в урегулировании в Ливии

Новости мира:Стороны конфликта в Ливии назначили представителей для установления реальной "тишины".

По итогам Берлинской конференции стороны военного противостояния в Ливии правительственные силы и силы генерала Хафтара, выделили по пять человек для работы по установлению устойчивого и контролируемого режима прекращения огня в стране.

Об этом в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы все еще не достигли прекращения огня. Мы на стадии перемирия. Однако обе стороны назвали по пять имен людей, которые будут работать над установлением устойчивого прекращения огня. Этого невозможно было сделать до этой (Берлинской) конференции, несмотря на требования и просьбы Саламе (специального представителя Генерального секретаря ООН - ред.) к сторонам и к военным сесть за стол переговоров. Сейчас стороны выдвинули эти пять имен, и это важный шаг с целью достижения устойчивого прекращения огня", - сказал Боррель.

Он назвал международную конференцию по урегулированию в Ливии, которая состоялась в воскресенье в Берлине большим успехом немецкой дипломатии, ведь все 55 пунктов решения этого форума с конкретными рекомендациями по переходу к политическому урегулированию, были достигнуты, по словам Борреля "при условии широкого международного присутствия, которого я никогда раньше не видел: ведь практически весь Совет Безопасности (ООН) был там".

Вместе с тем, он сообщил, что Совет ЕС поручил своим рабочим органам, постоянным представителям стран-членов, разработать конкретные рекомендации по усилению роли ЕС в контроле за устойчивым прекращением огня в Ливии и в соблюдении эмбарго на поставки оружия в эту страну, которое было введено по решению ООН.

"Надеюсь, что такие предложения будут готовы к следующему заседанию Совета министров ЕС по иностранным делам. К этому времени мы должны пройти путь от перемирия к реальному прекращению огня. В любом случае, ситуация сейчас гораздо лучше, чем она была раньше", - добавил Боррель.

Как сообщалось, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил намерение Евросоюза играть решающую роль в контроле за прекращением огня, в политической стабилизации и в экономическом восстановлении Ливии.

По его словам, в краткосрочной перспективе главное внимание уделяется обеспечению устойчивого прекращения огня и соблюдению эмбарго на поставки оружия в Ливию.