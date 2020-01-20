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Британия исключает безвиз между Гибралтаром и ЕС после Brexit

Британия исключает безвиз между Гибралтаром и ЕС после Brexit
16:19 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Гибралтар не сможет договариваться с ЕС о свободном передвижении граждан после Brexit.

Правительство Великобритании заявляет, что после Brexit Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с ЕС о свободном передвижении граждан. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо ранее заявил, что присоединение к Шенгенской зоне будет выгодно для британской территории. 

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Однако представитель британского правительства заявил, что договоренности по Гибралтару станут частью переговоров между Лондоном и Брюсселем о будущих отношениях.

По словам спикера, сохранение простоты перемещения через границы будет частью этих переговоров.

"Великобритания, включая Гибралтар, не входит в Шенгенскую зону. После того как мы выйдем, Великобритания будет вести переговоры о будущих отношениях с ЕС от имени всей британской семьи, включая Гибралтар", - сказал он.

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Около 15 тысяч человек ежедневно приезжают в Гибралтар из Испании на работу, и из-за Brexit могут возникнуть паспортные проверки, что приведет к очередям и дополнительным расходам. Протяженность границы составляет всего 1,8 км.

На референдуме 2016 года Гибралтар с населением около 32 тысяч человек проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС.

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ЕС, Великобритания, Гибралтар, Brexit, Фабиан Пикардо.
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