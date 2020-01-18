СМИ: Евросоюз сократит финансовую помощь Турции

Новости мира:Финансовая помощь Турции, по программе сближения с ЕС, будет сокращена на 75%.

ЕС принял решение на 75 процентов урезать финансовую помощь Анкаре, которая предусмотрена в рамках сближения Турции с Европейским Союзом. Об этом сообщает издание DW.

Такая информация была изложена в письме представителя Евросоюза Жозепа Борреля, которое он направил в Европарламент и з которым ознакомилось издание группы Funke.

В письме говорится, что в этом году Турция получит лишь 168 миллионов евро из фондов программы ІРА по сближению с ЕС. Часть этих денег, 18 миллионов евро, должны пойти на развитие сельского хозяйства. Остальные же деньги, а это 150 миллионов евро, будут направленны на развитие демократии.

В Еврокомиссии пока не комментируют информацию о сокращении количества выплат Турции. В то время Жозеп Боррель говорит, что такое решение связано с добычей газа у побережья Кипра, которая вызывает не мало вопросов, а также военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии.

При этом выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по вопросам беженцев, не сокращены.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС длительное время остаются замороженными, при этом страна в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 миллиарда евро. Этими средствами ЕС хочет поддержать процессы реформ в странах, которые являются кандидатами на вступление в блок, и повысить их конкурентоспособность.

Напомним, в Киеве и Тбилиси заявили об умышленном препятствовании морским спасательным операциям со стороны РФ.