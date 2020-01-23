Скачать
Четверг, 23.01.2020
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
"Информация будет интересной": Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
СМИ подозревают, что между Питтом и Энистон настоящие отношения (Фото)
СМИ подозревают, что между Питтом и Энистон настоящие отношения (Фото)

В Канаду вернули тела двух погибших в авиакатастрофе МАУ

В Канаду вернули тела двух погибших в авиакатастрофе МАУ
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Правительство Канады выплатит 25 тысяч долларов родственникам погибших.

Тела двух канадцев, погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране, были возвращены в Канаду.

Об этом заявил депутат от правящей Либеральной партии Канады Омар Альгабра, пишет CBC News.

"Одно тело было возвращено во вторник, второе - в среду, и правительство находится в процессе репатриации 13 других жертв, заявил депутат от Либеральной партии", - утверждает CBC News.

По словам Альгабры, 61 гражданин и постоянный житель Канады были похоронены в Иране, в соответствии с пожеланиями родственников.

Украинский самолет в Иране был сбит российскими ракетами

Он добавил, что правительство Канады также удвоит сумму добровольных пожертвований, сделанных желающими в фонд "Сильная Канада", созданного на прошлой неделе для помощи семьям жертв авиакастрофы. Сейчас количество собранных средств достигло 600 тыс. долл.

Ранее правительство Канады объявило о выделении 25 тыс. долл. родственникам каждого погибшего канадца и постоянного жителя для покрытия неотложных расходов, таких как похороны и транспортировка. "Альгабра заявил, что в настоящее время около десятка семей обратились с запросом на получение средств, и пяти или шести деньги уже были перечислены", - отмечается в статье.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако позднее, 11 января, Иран заявил, что украинский пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

НАТО: Украина правильно реагировала на сбивание самолета МАУ

9 января группа украинских специалистов отправилась в Иран для расследования авиакатастрофы. В ее состав вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Канада, МАУ, Боинг, Украинский самолет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь