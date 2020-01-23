В Канаду вернули тела двух погибших в авиакатастрофе МАУ

Новости мира:Правительство Канады выплатит 25 тысяч долларов родственникам погибших.

Тела двух канадцев, погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране, были возвращены в Канаду.

Об этом заявил депутат от правящей Либеральной партии Канады Омар Альгабра, пишет CBC News.

"Одно тело было возвращено во вторник, второе - в среду, и правительство находится в процессе репатриации 13 других жертв, заявил депутат от Либеральной партии", - утверждает CBC News.

По словам Альгабры, 61 гражданин и постоянный житель Канады были похоронены в Иране, в соответствии с пожеланиями родственников.

Он добавил, что правительство Канады также удвоит сумму добровольных пожертвований, сделанных желающими в фонд "Сильная Канада", созданного на прошлой неделе для помощи семьям жертв авиакастрофы. Сейчас количество собранных средств достигло 600 тыс. долл.

Ранее правительство Канады объявило о выделении 25 тыс. долл. родственникам каждого погибшего канадца и постоянного жителя для покрытия неотложных расходов, таких как похороны и транспортировка. "Альгабра заявил, что в настоящее время около десятка семей обратились с запросом на получение средств, и пяти или шести деньги уже были перечислены", - отмечается в статье.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако позднее, 11 января, Иран заявил, что украинский пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

9 января группа украинских специалистов отправилась в Иран для расследования авиакатастрофы. В ее состав вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.