Скачать
Вторник, 21.01.2020
Тризуб в списке экстремистской символики: Украина требует "ответа на простой вопрос"
Тризуб в списке экстремистской символики: Украина требует "ответа на простой вопрос"
Эскалация на Донбассе: погиб боец ВСУ
Эскалация на Донбассе: погиб боец ВСУ
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января

Украинский самолет в Иране был сбит российскими ракетами

Украинский самолет в Иране был сбит российскими ракетами
10:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Иран признал, что самолет рейса PS752 был сбит российскими ракетами.

Самолет "Международных авиалиний Украины", в результате катастрофы которого в Тегеране погибли 176 человек, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства

Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что ракеты были выпущены военными "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) с севера.

По данным агентства Bloomberg, "Тор-М1" был принят на вооружение российской армией в 1991 году. Иран купил по меньшей мере 29 таких установок.

Иран обнародовал отчет расследования катастрофы украинского самолета

Тегеран также признал, что "черные ящики" сбитого самолета являются одними из самых сложных конструкций в мире и в Иране нет технической возможности для их дешифровки. А Франция и США, в свою очередь, отказались поставить Ирану оборудование для расшифровки подобных самописцев.

Как сообщалось ранее, 18 января Тегеран сначала пообещал Украине передать для расшифровки бортовые самописцы со сбитого самолета. Однако уже на следующий день заявил, что "черные ящики" сначала попытаются расшифровать в Иране, и что никакого решения об их передаче другим странам еще не принималось.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами передачу Киеву бортовых самописцев со сбитого самолета.

Катастрофа МАУ: глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации

8 января в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Зеленский: Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, КСИР, PS752.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
02 Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
03 Двойное гражданство: Зеленский рассказал о планах вернуть часть диаспоры из США
04 От звезды-гиганта Бетельгейзе пришел сигнал взрыва
05 Не только полезные, но и вкусные: целебные свойства фиников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мадуро уйдет&quot;: Помпео вспомнил падение СССР
"Мадуро уйдет": Помпео вспомнил падение СССР
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Эпидемия в Китае: число погибших растет
Эпидемия в Китае: число погибших растет
Брэд Питт вновь рассмешил зал благодарственной речью
Брэд Питт вновь рассмешил зал благодарственной речью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь