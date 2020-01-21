Украинский самолет в Иране был сбит российскими ракетами

Новости Украины:Иран признал, что самолет рейса PS752 был сбит российскими ракетами.

Самолет "Международных авиалиний Украины", в результате катастрофы которого в Тегеране погибли 176 человек, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства

Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что ракеты были выпущены военными "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) с севера.

По данным агентства Bloomberg, "Тор-М1" был принят на вооружение российской армией в 1991 году. Иран купил по меньшей мере 29 таких установок.

Тегеран также признал, что "черные ящики" сбитого самолета являются одними из самых сложных конструкций в мире и в Иране нет технической возможности для их дешифровки. А Франция и США, в свою очередь, отказались поставить Ирану оборудование для расшифровки подобных самописцев.

Как сообщалось ранее, 18 января Тегеран сначала пообещал Украине передать для расшифровки бортовые самописцы со сбитого самолета. Однако уже на следующий день заявил, что "черные ящики" сначала попытаются расшифровать в Иране, и что никакого решения об их передаче другим странам еще не принималось.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами передачу Киеву бортовых самописцев со сбитого самолета.

8 января в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.