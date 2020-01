Мир в секундах от глобального катаклизма: стрелки часов Судного дня перевели вперед

Новости мира:Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до "ядерной полуночи".

Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2020 году перевели вперед на 20 секунд, теперь они показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", говорится в заявлении организации "Бюллетень ученых-атомщиков".

Как сообщает РИА Новости, часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.

"Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю "Часов Судного дня", — приводятся в документе слова главы "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

Помимо роста ядерной угрозы, в качестве причин перевода стрелок эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists назвали выход США из ядерного соглашения с Ираном, изменение климата и дезинформацию в виртуальном пространстве.

Перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперед означает ухудшение ситуации на международной арене по совокупности факторов.