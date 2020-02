Новая волна пожаров: австралийцев предупредили об ухудшении воздуха (Фото, Видео)

Столица Австралии Канберра приведена в состояние повышенной готовности в воскресенье, 2 февраля, в связи с тем, что лесные пожары подобрались вплотную к городу. Площадь, уничтоженная огнем, составила 55 тыс. га.

Об этом сообщает Reuters.

Воздушная бомбардировка горящих площадей специальным составом помогла сдержать пожар, несмотря на сильный ветер и экстремальную жару. В штате Новый Южный Уэльс в воскресенье утром горело 63 пожара, более трети из них не поддавались контролю.

Advice - Erksine Creek Fire (Blue Mountains LGA)

Fire activity continues on the fireground. Thunderstorms and lightning are expected in the area. Firefighters are working to contain the fire before expected west to south-westerly winds tomorrow.#nswrfs #nswfires pic.twitter.com/aCH0jH76yY

— NSW RFS (@NSWRFS) February 2, 2020