Новая волна пожаров: австралийцев предупредили об ухудшении воздуха (Фото, Видео)

Новости мира:Пожар охватил 55 тысяч гектаров Австралийской столичной территории.

Столица Австралии Канберра приведена в состояние повышенной готовности в воскресенье, 2 февраля, в связи с тем, что лесные пожары подобрались вплотную к городу. Площадь, уничтоженная огнем, составила 55 тыс. га.

Об этом сообщает Reuters.

Воздушная бомбардировка горящих площадей специальным составом помогла сдержать пожар, несмотря на сильный ветер и экстремальную жару. В штате Новый Южный Уэльс в воскресенье утром горело 63 пожара, более трети из них не поддавались контролю.

Advice - Erksine Creek Fire (Blue Mountains LGA)

Fire activity continues on the fireground. Thunderstorms and lightning are expected in the area. Firefighters are working to contain the fire before expected west to south-westerly winds tomorrow.#nswrfs #nswfires pic.twitter.com/aCH0jH76yY — NSW RFS (@NSWRFS) February 2, 2020

Служба здравоохранения штата опубликовала заявление, в котором говорится, что качество воздуха в Новом Южном Уэльсе, включая Сидней, будет опасным из-за сочетания дыма от лесного пожара и пыли, принесенной ветром из районов, пострадавших от засухи.

Жителям рекомендовано оставаться дома и снизить активность, люди с хроническими респираторными и сердечными заболеваниями подвержены высокому риску.

Пожарные власти заявили, что более прохладные погодные условия поддержат усилия по тушению огня, но жители должны внимательно следить за любыми изменениями ситуации и быть готовыми экстренно эвакуироваться. Предстоит несколько дней или недель непрерывной работы, пока ситуация стабилизируется.