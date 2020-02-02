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Новая волна пожаров: австралийцев предупредили об ухудшении воздуха (Фото, Видео)

Новая волна пожаров: австралийцев предупредили об ухудшении воздуха (Фото, Видео)
13:55 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru

Новости мира:Пожар охватил 55 тысяч гектаров Австралийской столичной территории.

Столица Австралии Канберра приведена в состояние повышенной готовности в воскресенье, 2 февраля, в связи с тем, что лесные пожары подобрались вплотную к городу. Площадь, уничтоженная огнем, составила 55 тыс. га.

Об этом сообщает Reuters.

Воздушная бомбардировка горящих площадей специальным составом помогла сдержать пожар, несмотря на сильный ветер и экстремальную жару. В штате Новый Южный Уэльс в воскресенье утром горело 63 пожара, более трети из них не поддавались контролю.

Служба здравоохранения штата опубликовала заявление, в котором говорится, что качество воздуха в Новом Южном Уэльсе, включая Сидней, будет опасным из-за сочетания дыма от лесного пожара и пыли, принесенной ветром из районов, пострадавших от засухи.

Жителям рекомендовано оставаться дома и снизить активность, люди с хроническими респираторными и сердечными заболеваниями подвержены высокому риску.

В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию

Пожарные власти заявили, что более прохладные погодные условия поддержат усилия по тушению огня, но жители должны внимательно следить за любыми изменениями ситуации и быть готовыми экстренно эвакуироваться. Предстоит несколько дней или недель непрерывной работы, пока ситуация стабилизируется.

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Пожар, Австралия, Лесные пожары, Канберра.
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