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В Канаде с рельсов сошел перевозивший нефть поезд (Видео)

В Канаде с рельсов сошел перевозивший нефть поезд (Видео)
23:20 Чт, 6 Февраль 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В Канаде поезд сошел с рельсов и взорвался.

На юге Канады сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть, власти эвакуировали людей.

Об этом сообщает CBC.

"Поезд сошел с рельсов и загорелся ... Инцидент произошел в более 100 километрах к юго-востоку от города Саскатун", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, после чего произошел взрыв, в результате которого возник сильный пожар.

Власть провела эвакуацию жителей близлежащих деревень.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, следовавший на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах восточнее села Гернси.

 

Полиция Канады закрыла ближайшую к месту происшествия трассу в обоих направлениях. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. Информации о пострадавших или жертвах аварии пока не поступало.

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Нефть, Взрыв, Поезд, Канада.
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