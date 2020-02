В Канаде с рельсов сошел перевозивший нефть поезд (Видео)

На юге Канады сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть, власти эвакуировали людей.

Об этом сообщает CBC.

"Поезд сошел с рельсов и загорелся ... Инцидент произошел в более 100 километрах к юго-востоку от города Саскатун", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, после чего произошел взрыв, в результате которого возник сильный пожар.

Власть провела эвакуацию жителей близлежащих деревень.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, следовавший на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах восточнее села Гернси.

I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk

— Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020