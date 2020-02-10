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Здания парламента Сальвадоре было взято под контроль силовиками, причины уже ясны

Здания парламента Сальвадоре было взято под контроль силовиками, причины уже ясны
14:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В Центральной Америке толпа вооруженных силовиков взяла под контроль задание парламента.

В Эль-Сальвадоре, в Центральной Америке, вооруженные силовики взяли под контроль здание парламента с требованием проголосовать за выделение 109 миллионов долларов кредита на военное переоснащение.

Об этом сообщает ВВС.

"Тяжеловооруженная полиция и солдаты Эль-Сальвадора пробились в парламент, требуя одобрения 109 миллионов долларов кредита на переоснащение", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, силовики вошли в здание, когда президент Найиб Букеле собирался выступить перед депутатами.

Ранее он дал им семь дней для поддержки своего кредитного плана, относительно безопасности территориального контроля, который предусматривает улучшение оснащения полиции и солдат в борьбе с преступностью. В частности, средства будут использованы на покупку полицейских автомобилей, униформы, оборудования для наблюдения и вертолета. 

Однако в выходные большинство депутатов решили не участвовать в дебатах относительно предложенного законопроекта. 

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Не имея кворума в парламенте, президент призвал своих сторонников прийти к зданию парламента. 

Оппозиционные политики назвали поступок вооруженных полицейских в парламенте беспрецедентным актом запугивания.

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Парламент, Полиция, Армия, силовики, Эль Сальвадор.
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