Здания парламента Сальвадоре было взято под контроль силовиками, причины уже ясны

Новости мира:В Центральной Америке толпа вооруженных силовиков взяла под контроль задание парламента.

В Эль-Сальвадоре, в Центральной Америке, вооруженные силовики взяли под контроль здание парламента с требованием проголосовать за выделение 109 миллионов долларов кредита на военное переоснащение.

Об этом сообщает ВВС.

"Тяжеловооруженная полиция и солдаты Эль-Сальвадора пробились в парламент, требуя одобрения 109 миллионов долларов кредита на переоснащение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, силовики вошли в здание, когда президент Найиб Букеле собирался выступить перед депутатами.

Ранее он дал им семь дней для поддержки своего кредитного плана, относительно безопасности территориального контроля, который предусматривает улучшение оснащения полиции и солдат в борьбе с преступностью. В частности, средства будут использованы на покупку полицейских автомобилей, униформы, оборудования для наблюдения и вертолета.

Однако в выходные большинство депутатов решили не участвовать в дебатах относительно предложенного законопроекта.

Не имея кворума в парламенте, президент призвал своих сторонников прийти к зданию парламента.

Оппозиционные политики назвали поступок вооруженных полицейских в парламенте беспрецедентным актом запугивания.