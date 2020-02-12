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Пожары в Австралии: в немедленной помощи нуждаются более ста видов животных

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Пожары в Австралии: в немедленной помощи нуждаются более ста видов животных
09:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Из-за масштабных пожаров в Австралии 113 видам животных необходима срочная помощь.

Появился перечень 113 видов животных, наиболее пострадавших в лесных пожарах в Австралии. Они потеряли места жительства и нуждаются в немедленной помощи. Правительственная экспертная комиссия по вопросам восстановления диких животных отметила, что без помощи эти животные могут вообще исчезнуть.

Как сообщает BBC, скорее всего этот список был большим. Однако комиссия решила сократить его и оставить только тех животных, которые нуждаются в помощи немедленно.

Большинство животных из списка потеряли по меньшей мере 30% своей среды обитания. Некоторые из них были под угрозой вымирания и до пожаров. Впрочем, в список попали только те виды, которые не нуждались в защите до пожаров, а именно огонь уменьшил их количество.

По словам экспертов, больше всего в помощи нуждаются такие животные:

  • коалы;
  • валаби;
  • мыши;

Также некоторые виды:

  • птиц;
  • рыб;
  • лягушек.

Впоследствии комиссия обнародует еще и перечень растений, которые тоже нуждаются в защите. В прошлом месяце Австралия пообещала 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы и среды обитания. Деньги будут потрачены на лечение животных, еду и борьбу с вредителями.

В австралийском вырубленном лесу обнаружили десятки мертвых коал

Напомним, лесные пожары в Австралии бушуют с сентября 2019 года. В целом выгорело больше 8 миллионов гектаров. Стихия унесла жизни по меньшей мере 28 человек.

Эксперты отметили, что в огне могли погибнуть примерно 1,25 миллиарда животных. Некоторые виды могли "переступить черту вымирания".

Впоследствии на смену пожарам пришли рекордные ливни, а позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури.

Еще через несколько дней материк страдал от мощного града и бурого дождя.

В городе Канберра, который является столицей Австралии, 31 января объявили чрезвычайную ситуацию.

В австралийском городке Ингем в небе кружили тысячи летучих мышей.

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Австралия, Животные, Пожары в Австралии, Коалы.
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