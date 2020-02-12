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Похороны с почестями: В Бангладеш впервые официально проводили работницу секс-индустрии

Похороны с почестями: В Бангладеш впервые официально проводили работницу секс-индустрии
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Бангладеш впервые официально похоронили секс-работницу.

В Бангладеш впервые провели официальное захоронение секс-работницы. Ранее исламские лидеры отказывались хоронить секс-работников.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на BBC.

Хамида Бегум работала в крупнейшем борделе Бангладеш — Даулатдия. На прошлой неделе она умерла от болезни в 65 лет.

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Хоть и секс-работа легальная в Бангладеш, исламские лидеры отказывались выполнять похоронную молитву для секс-работников. Кроме того, их хоронили в могилах без опознавательных знаков, без официальных молитв или сбрасывали в реки.

Объединение секс-работников попросило местную полицию поговорить с духовными лидерами относительно официального захоронения Бегум.

Духовные лидеры согласились и выполнили похоронную молитву. При погребении присутствовали активисты и дети Бегум: сын мукул Сейха и дочь Лаксми.

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"Я никогда не мечтала о том, чтобы с ней так почетно попрощались. Мою маму провели как человека", — отметила Лаксми.

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Похороны, Бангладеш, Секс-индустрия.
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