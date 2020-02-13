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Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания

Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
10:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Опасное заболевание вспыхнуло в мире, оно зафиксировано в Нигерии, где уже от него погибло 15 человек.

В Нигерии в штате Бенуэ зафиксирована вспышку неизвестного заболевания, жертвами которого уже стали 15 человек. Издание Daily Express сообщает о 104 случаях заражения. При этом власти подчеркнули, что этот вирус - не коронавирус COVID-19, бушующий в Китае.

Отмечается, что симптомы болезни схожи с лихорадкой Ласса. Человеку становится плохо, у него возникает отек желудка, тошнота, рвота, диарея, а также головная боль.

Первые случаи неизвестного заболевания были зафиксированы в Нигерии еще в январе. 

Лечение заболевания пока разработать не удалось. Медики в лабораториях сообщают, что это "что-то новое", с чем им еще не приходилось сталкиваться.

Коронавирус в Китае: количество заболевших резко выросло

Как сообщалось, в Китае число умерших вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигает уже более 1,3 тыс. человек.

Ученые Имперского колледжа в Лондоне заявили, что начали испытывать на животных вакцину против нового коронавируса COVID-19.

"Мы только-что ввели полученную из этих бактерий вакцину в организмы мышей. Надеемся, что в течение следующих нескольких недель сможем определить реакцию, которую мы можем увидеть у этих мышей, в их крови, их реакцию антител на коронавирус", - заявил исследователь Лондонского имперского колледжа Пол Мак-Кей.

Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек

По словам исследователей, их конечной целью было найти эффективный и безопасный способ остановить распространение вируса до конца года.

Как сообщает CGTN, количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 59 тыс. 651.

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Все по теме:

Нигерия, Африка, Заболевание, Бенуэ, Коронавирус COVID-19.
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