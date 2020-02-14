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Пятница, 14.02.2020

Размером с Харьков: в Антарктиде откололся огромный айсберг (Видео)

От ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся гигантский айсберг площадью более 300 квадратных километров. Происшествие зафиксировал спутник Copernicus Sentinel, передает пресс-служба Европейского космичеcкого агентства (ESA). Ученые отмечают, что после попадания в воду айсберг начал раскалываться на более мелкие части. Ледник острова Пайн-Айленд вместе с соседним "ледником Судного дня" Туэйтс соединяют центр Западно-антарктического ледникового щита с океаном. Ежедневно они сбрасывают в океан огромные массивы льда. За последние 25 лет оба ледника стекают все быстрее и двигаются со скоростью в несколько километров в год.
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Айсберг, Антарктида, Другие, Пайн-Айленд.
12:09 Сегодня Телеграф
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