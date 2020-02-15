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В Мали в кровавом нападении на деревню погибло свыше 20 человек

В Мали в кровавом нападении на деревню погибло свыше 20 человек
10:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Во время нападения боевиков на деревню в Мали погиб 21 человек.

Неизвестные боевики в пятницу напали на деревню в центральной части Мали, в результате чего погиб по меньшей мере 21 мирный житель. Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на правительство страны.

"В пятницу группа неизвестных вооруженных лиц атаковала село в области Мопти в центральной части Мали. Жертвами нападения стали не менее 21 человек, несколько пропали без вести. Боевики сожгли большое количество домов и угнали скот. Армия Мали ведет поиски нападавших", — говорится в сообщении.

Как заявили изданию жители пострадавшего села, вести пропали около 20 человек.

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Комплексная миссия ООН по стабилизации ситуации в Мали 14 февраля решительно осудил нападение и призвал все стороны активно сотрудничать в борьбе с ростом насилия в центральной части страны. В миссии ООН сообщили, что направили подразделение на место происшествия, который предоставит малийской армии поддержку с воздуха, помогать при эвакуации пострадавших и работать над предотвращением повторных атак.

В последние годы в центральной части Мали участились конфликты, в первую очередь между племенами кочевников и земледельцев.

Напомним, Мохаммаду Бухари заявил, что власти принимают достаточно мер для обеспечения улучшения безопасности по всей стране.

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Боевики, Мали, Нападение боевиков.
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