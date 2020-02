"Мы работаем над улучшением безопастности по всей стане": Президент Нигерии

Мохаммаду Бухари попросил граждан о содействии в борьбе с повстанцами.

Об этом он написал в своем Twitter.

Президент Нигерии заверил всех граждан в том, что они предпринимаем шаги для обеспечения улучшения безопасности по всей стране.

Также он заявил, что в Борно военные будут больше работать, чтобы боротся с повстанцами и призвали лидеров общин и население предоставить войсками необходимую информацию и содействие.

"Я заверяю всех нигерийцев в том, что мы предпринимаем шаги для обеспечения улучшения безопасности по всей стране. В Борно военные будут больше работать, чтобы бороться с повстанцами. Я также призываю лидеров общин и население предоставить нашим войскам необходимую информацию и сотрудничество"- написал он в своем Twitter.

I assure all Nigerians that we are taking steps to ensure improvement in security, nationwide. In Borno the military will work harder to deal with the insurgents. I am also appealing to community leaders and the populace to give our troops the intelligence and cooperation needed. pic.twitter.com/EKUGL0k6ik

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) February 12, 2020