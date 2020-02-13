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"Мы работаем над улучшением безопастности по всей стане": Президент Нигерии

"Мы работаем над улучшением безопастности по всей стане": Президент Нигерии
17:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости мира:Мохаммаду Бухари заявил, что власти принимают достаточно мер для обеспечения улучшения безопасности по всей стране.

Мохаммаду Бухари попросил граждан о содействии в борьбе с повстанцами.

Об этом он написал в своем Twitter.

Президент Нигерии заверил всех граждан в том, что они предпринимаем шаги для обеспечения улучшения безопасности по всей стране.

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Также он заявил, что в Борно военные будут больше работать, чтобы боротся с повстанцами и призвали лидеров общин и население предоставить войсками необходимую информацию и содействие.

"Я заверяю всех нигерийцев в том, что мы предпринимаем шаги для обеспечения улучшения безопасности по всей стране. В Борно военные будут больше работать, чтобы бороться с повстанцами. Я также призываю лидеров общин и население предоставить нашим войскам необходимую информацию и сотрудничество"- написал он в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, в Нигерии в штате Бенуэ зафиксирована вспышку неизвестного заболевания, жертвами которого уже стали 15 человек. Издание Daily Express сообщает о 104 случаях заражения. При этом власти подчеркнули, что этот вирус - не коронавирус COVID-19, бушующий в Китае.

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Нигерия, Повстанцы, Власти, Мохаммаду Бухари.
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