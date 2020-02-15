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Глава МИД Канады: Иран показал свою неспособность расшифровать "черные ящики" PS752

Глава МИД Канады: Иран показал свою неспособность расшифровать "черные ящики" PS752
16:58 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Иран неспособен расшифровать черные ящики самолета МАУ, должен их отдать.

Министры 5 государств - Канады, Украины, Великой Британии, Афганистана и Швеции - объявили свои требования в адрес иранской власти касаемо черных ящиков сбитого самолета МАУ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", они заявили об этом после встречи в "Мюнхене".

Как известно, граждане этих государств составляют абсолютное большинство пассажиров и членов экипажа, погибших в этой катастрофе. Во встрече министров, ответственных за иностранные дела, некоторое время участвовал также глава МИД Ирана Мохаммад Зариф.

"Мы сказали министру Зарифу, что однозначно Иран должен принять меры", - рассказал Франсуа Шампань, глава МИД Канады. "Расследование в полном соответствии с правилами гражданской авиации. А это требует, чтобы черные ящики были перевезены к месту, где есть техническая возможность снять информацию и проанализировать ее", - заявил он

Украина и Иран обсудили расследования катастрофы самолета МАУ

Шампань также подчеркнул, что Иран уже доказал несостоятельность провести такой анализ.

"В течение 30 дней Иран показал, что нет то технической, то другой возможности прочитать черные ящики, поэтому он должен передать их стороне, которая имеет такую способность. Мы знаем, что французские власти предложили Ирану такую возможность", - добавил он, отвечая на вопросы журналистов.

"Черные ящики" PS752: Пристайко допускает, что расшифровку произведут в Париже

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что после этого требования мирового сообщества не иссякнут. В частности, мировое сообщество ожидает проведения "уголовного расследования, которое должно привлечь к ответственности виновных".

Пристайко также сообщил, что государства, граждане которых погибли в сбитом иранской ракетой авиалайнере МАУ, оставляют за собой право обратиться в международные институты.

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Иран, МАУ, PS752, Франсуа Шампань.
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