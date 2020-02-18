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В Новой Зеландии сотни тысяч мидий "сварились" из-за повышения температуры океана

В Новой Зеландии сотни тысяч мидий "сварились" из-за повышения температуры океана
14:21 Сегодня Телеграф earth-chronicles Фото: unsplash.com

Новости мира:Сотни тысяч мидий погибли в водах возле берегов Новой Зеландии из-за изменений климата.

Сотни тысяч мидий погибли у берегов Северного острова Новой Зеландии из-за повышения температуры океана. В отчете правительства Новой Зеландии сказано, что изменение климата приводит к повышению температуры моря, гибели местных морских растений, животных и уничтожению мест их обитания.

На побережье Маунгануи-Блафф в начале февраля волны вынесли множество морских моллюсков, погибших от теплового удара. Ранее на этом побережье также наблюдалась тревожная тенденция, когда где разные виды мертвых мидий в большом количестве оказывались вдоль берегов.

Согласно отчету новозеландских властей, за 37 лет общая температура поверхности моря в четырех океанских регионах Новой Зеландии, включая архипелаг Чатем, Тасманово море, субтропический и субантарктический ареал, увеличивалась в среднем на 0,2 °С каждые 10 лет.

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Ученые из Университета Окленда считают, что мидии погибли от «теплового стресса», вызванного жаркой погодой и отливом в середине дня. Специалисты озвучили мрачный прогноз того, что вскоре моллюски могут полностью исчезнуть из Новой Зеландии, поскольку температура продолжает повышаться.

Во многих других странах также наблюдается изменение распределения видов морских животных, когда они приспосабливаются к повышению температуры, связанному с изменением климата.

Океанологи говорят, что воды вокруг Новой Зеландии работают против изменений климата подобно гигантской губке, поглощая больше углекислого газа, чем леса, но возможности океана не безграничны. 

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Чем теплее становится вода, тем меньше она способна поглощать парниковые газы, которые все чаще попадают в атмосферу и оказывают сильное влияние на изменение климата. 

Жизнедеятельность многих видов растений и животных в океанах уже затронута, прибрежные сообщества находятся под угрозой наводнений по причине повышения уровня моря.

В декабре обширный участок Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, охватывающий 621 тыс. кв. км, оказался примерно на 5,5 °С теплее, чем в среднем, что создало угрозу выживанию рыб и кораллов во всем регионе.

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Жители, Новая Зеландия, Мидии, Океан, Морские жители.
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