Протесты в Канаде: в порту Ванкувера образовалась очередь из десятков кораблей

Новости мира:Протесты в Канаде "поставили в очередь" 40 судов возле порта Ванкувера.

Из-за прекращения железнодорожного сообщения, обусловленного протестами коренных народов и их сторонников, в порту Ванкувера образовалась очередь в более чем 40 грузовых судов.

Об этом со ссылкой на представителя порта Ванкувер Шона Бакстера сообщает CBC News.

"Сорок одно судно пока ожидает, чтобы зайти в порт Ванкувера, чтобы разгрузиться или забрать товары", - говорится в материале.

По словам Бакстера, такая длинная очередь в этот период года является "очень необычной".

CBC News объясняет, что с конца позапрошлой неделе в Канаде продолжаются протесты коренных народов и их сторонников, которые привели к полной остановке пассажирских железнодорожных перевозок и существенному усложнению движения грузовых поездов по территории страны.

Протесты вызваны несогласием представителей отдельных коренных народов со строительством нового газопровода на западе Канады. Поскольку железная дорога является одним из основных методов транспортировки товаров в Канаде, ее остановка имела серьезные последствия для всей экономики и портов в частности, поскольку продукция не успевала доставляться к месту назначения.