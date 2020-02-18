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Протесты в Канаде: в порту Ванкувера образовалась очередь из десятков кораблей

Протесты в Канаде: в порту Ванкувера образовалась очередь из десятков кораблей
21:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Протесты в Канаде "поставили в очередь" 40 судов возле порта Ванкувера.

Из-за прекращения железнодорожного сообщения, обусловленного протестами коренных народов и их сторонников, в порту Ванкувера образовалась очередь в более чем 40 грузовых судов.

Об этом со ссылкой на представителя порта Ванкувер Шона Бакстера сообщает CBC News.

"Сорок одно судно пока ожидает, чтобы зайти в порт Ванкувера, чтобы разгрузиться или забрать товары", - говорится в материале.

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По словам Бакстера, такая длинная очередь в этот период года является "очень необычной".

CBC News объясняет, что с конца позапрошлой неделе в Канаде продолжаются протесты коренных народов и их сторонников, которые привели к полной остановке пассажирских железнодорожных перевозок и существенному усложнению движения грузовых поездов по территории страны.

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Протесты вызваны несогласием представителей отдельных коренных народов со строительством нового газопровода на западе Канады. Поскольку железная дорога является одним из основных методов транспортировки товаров в Канаде, ее остановка имела серьезные последствия для всей экономики и портов в частности, поскольку продукция не успевала доставляться к месту назначения.

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Канада, Протесты, Ванкувер.
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