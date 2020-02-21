"Зараженный" лайнер у берегов Японии: Канада эвакуировала своих граждан

Новости мира:Канада эвакуировала своих граждан с лайнера Diamond Princess.

С круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама, эвакуировали здоровых граждан Канады.

Об этом объявили в министерстве иностранных дел Канады.

"Объявляем, что самолет, заказанный правительством Канады для репатриации канадцев, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, прибыл в Канаду из Японии", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что самолет доставил на военную базу Трентон в Онтарио 129 канадцев и членов их семей. "Ни у одного из пассажиров не обнаружено симптомов нового коронавируса", - сообщили в МИД.

По прибытии все пассажиры и экипаж самолета были обследованы медиками и перемещены в другую локацию для прохождения 14-дневного карантина. "Они пройдут те же медицинские обследования и осмотры, что и люди, которых ранее эвакуировали из китайского Уханя", - рассказали в ведомстве.

В МИД добавили, что центральное правительство Канады работает с местными партнерами над тем, чтобы "канадцы, которые вернулись, и члены их семей получили всю необходимую медицинскую и другую помощь, необходимую для защиты их собственного здоровья, а также здоровья и безопасности всех канадцев", - отмечается в заявлении.

С начала февраля Канада эвакуировала из китайского Уханя, откуда распространился новый коронавирус, двумя самолетами более 400 своих граждан и их родственников. В начале следующей недели истекают две недели обязательного карантина, в котором находились пассажиры первого самолета.