Шторм в Австралии: в небе зафиксированы сотни тысяч ударов молний (Видео)

По австралийскому штату Новый Южный Уэльс 18 февраля прошли грозы, в результате чего около 80 тыс. домов остались без электроэнергии, сообщает The Watchers.

Во время шторма было зарегистрировано 800 тыс. ударов молний в небе по всему штату, 74 тыс. из них — в Сиднее.

По данным коммунальной компании Ausgrid, в четверг, 20 февраля, подача электроэнергии в большинство домов была восстановлена, лишь 1 тыс. домов была по-прежнему обесточена.

Dramatic footage has emerged of a plane flying through a thunderstorm in Sydney.

A passenger tweeted the video with the caption "I'd rather be down there" pic.twitter.com/1sLvaRrovM

