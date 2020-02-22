Шторм в Австралии: в небе зафиксированы сотни тысяч ударов молний (Видео)

Новости мира:Грозы в Новом Южном Уэльсе оставили без света около 80 тысяч домов.

По австралийскому штату Новый Южный Уэльс 18 февраля прошли грозы, в результате чего около 80 тыс. домов остались без электроэнергии, сообщает The Watchers.

Во время шторма было зарегистрировано 800 тыс. ударов молний в небе по всему штату, 74 тыс. из них — в Сиднее.

По данным коммунальной компании Ausgrid, в четверг, 20 февраля, подача электроэнергии в большинство домов была восстановлена, лишь 1 тыс. домов была по-прежнему обесточена.

Dramatic footage has emerged of a plane flying through a thunderstorm in Sydney. A passenger tweeted the video with the caption "I'd rather be down there" pic.twitter.com/1sLvaRrovM — The Telegraph (@Telegraph) February 19, 2020

Во время шторма в Сиднее произошел редкий несчастный случай. 37-летний мужчина погиб в результате удара газовым баллоном, который сдуло сильным ветром. Сотрудники службы скорой помощи штата Новый Южный Уэльс назвали это "несчастным случаем на миллион".