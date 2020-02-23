Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Под личным контролем Зеленского: ФК "Шахтер" готовит самолет для эвакуации украинцев из Китая
Под личным контролем Зеленского: ФК "Шахтер" готовит самолет для эвакуации украинцев из Китая
МВФ прогнозирует падение мировой экономики из-за коронавируса
МВФ прогнозирует падение мировой экономики из-за коронавируса
ЧМ-2020 по биатлону: результаты женского масс-старта (Фото, Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты женского масс-старта (Фото, Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 февраля

Южный Судан получил нового вице-президента

Южный Судан получил нового вице-президента
16:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Назначение призвано положить конец гражданской войны в стране.

Вице-президентом Южного Судана стал Риек Машар, который в прошлом был главой вооруженной оппозиции. Вчера, 22 января, он принес присягу в президентском дворце в Джуба. Об этом пишет издание DW. 

Глава государства Салва Киир признал его своим заместителем после того, как были достигнуты договоренности касательно формирования национального правительства единства. Эксперты расценивают этот шаг, как возможность к быстрому завершению гражданской войны. 

Издание DW сообщает, что на церемонии присутствовали глава управляющего Суверенного совета страны генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, а также премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

Повстанцы Южного Судана отклонили мирный план президента

Как сообщалось ранее, по данным ООН, из-за конфликта в Южном Судане, а также в результате засухи и высоких цен на продукты в стране сложилась тяжелая ситуация с продовольствием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южный Судан, Гражданская война, Сальва Киир, Риек Машар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
02 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
03 Лутковская рассказала о решении Зеленского обменять экс-"беркутовцев"
04 Штормовой циклон: в каких областях резко ухудшится погода
05 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Офисом президента требуют отставки Авакова: фото и видео
Под Офисом президента требуют отставки Авакова: фото и видео
Коронавирус добрался до Ирана, уже восемь человек умерли
Коронавирус добрался до Ирана, уже восемь человек умерли
США ужесточают правила выдачи грин-карт
США ужесточают правила выдачи грин-карт
Масленица 2020: приметы и традиции праздника
Масленица 2020: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь