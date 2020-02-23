Южный Судан получил нового вице-президента

Новости мира:Назначение призвано положить конец гражданской войны в стране.

Вице-президентом Южного Судана стал Риек Машар, который в прошлом был главой вооруженной оппозиции. Вчера, 22 января, он принес присягу в президентском дворце в Джуба. Об этом пишет издание DW.

Глава государства Салва Киир признал его своим заместителем после того, как были достигнуты договоренности касательно формирования национального правительства единства. Эксперты расценивают этот шаг, как возможность к быстрому завершению гражданской войны.

Издание DW сообщает, что на церемонии присутствовали глава управляющего Суверенного совета страны генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, а также премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

Как сообщалось ранее, по данным ООН, из-за конфликта в Южном Судане, а также в результате засухи и высоких цен на продукты в стране сложилась тяжелая ситуация с продовольствием.