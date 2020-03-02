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В Португалии зарегистрировали первые случаи заражения на коронавирус

В Португалии зарегистрировали первые случаи заражения на коронавирус
15:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Португалии зафиксировали первые случаи заражения на коронавирус.

Первые случаи заражения новым коронавируса были обнаружены в Португалии, пишет издание Sabado и SIC Noticias.

Как сообщил в понедельник еженедельник Sabado, двое заболевших были направлены в больницу города Порту.

По данным газеты, один инфицированный посещал ранее Италию, другой — Испанию.

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Как подтвердили другие издания, в частности Diario de Noticias, оба инфицированных были госпитализированы в городе Порту на севере страны. Один из них, врач по профессии, недавно провел отпуск на севере Италии, второй пациент выезжал на работу в Испанию.

ВОЗ на официальном сайте сообщила, что измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса — затратная и не вполне эффективная мера.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", — говорится в рекомендациях ВОЗ.

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Более эффективно давать рекомендации путешественникам о том, как можно избежать заражения, а также собирать декларации о состоянии здоровья на въезде в страну с контактными данными пассажиров, чтобы должным образом оценить риски и отследить их возможные контакты, считают во всемирной организации.

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Португалия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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