Канада не планирует закрывать границы из-за коронавируса

Новости мира:По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса на территории Канады превысило 20, при этом не зафиксировано ни одного летального исхода.

Власти Канады не намерены вводить какие-либо ограничения на международные поездки в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач Канады Тереза Там.

“Вирусы не признают границ, и мы должны сбалансировать наши меры по охране здоровья, осознавая, что они никогда не будут абсолютно идеальными”, - отметила Там.

Она подчеркнула, что у ограничений на передвижение имеются как достоинства, так и недостатки.

“Я всегда утверждала, что с увеличением количества государств, на территории которых обнаруживают коронавирус, пограничные меры становятся менее эффективными. Попытки сосредоточиться на одном государстве в противовес другому могут быть значительно менее разумным подходом”, - убеждена медик.

Как сообщалось, в мире подтверждено 90 тыс. 937 случаев заражения коронавирусом, 3117 человек умерли. В то же время 48 тыс. 17 пациентов выздоровели после заболевания. В Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 - в Черновцах.