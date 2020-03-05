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Агрессия РФ: Канада заявила о поддержке Украины

Агрессия РФ: Канада заявила о поддержке Украины
12:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В МИД Канады заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в борьбе против агрессии РФ.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань подчеркивает, что его страна всегда будет поддерживать Украину перед лицом российской агрессии.

Об этом Шампань сказал на церемонии официального завершения годичной учебной программы для высшего военного руководства "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Глава МИД Канады заявил, что мир быстро меняется, и в некоторых регионах он полон неопределенностей.

По его словам, Канада как член НАТО серьезно относится к такому положению дел.

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"На протяжении почти 30 лет с момента обретения Украиной независимости, Канада поддерживала очень прочные отношения в области обороны", - отметил Шампань.

При этом он подчеркнул, что современное движение Украины является в определенной мере и движением для Канады, поскольку в Канаде - 1,3 миллиона граждан украинского происхождения.

"Мы чувствуем одинаковую связь, когда вы боретесь за демократию, за стабильность, которые должны привести к процветанию всех украинцев", - добавил Шампань.

Министр подчеркнул, что его по-настоящему вдохновляет визит в Украину.

"Позвольте мне очень четко заявить: мы всегда будем выступать в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на востоке Украины, и я четко заявляю, в связи с незаконной оккупацией и аннексией Крыма", - подчеркнул Шампань.

Напомним, Самолет авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

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НАТО, Канада, МИД Канады, Франсуа-Филипп Шампань.
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