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Компенсация из-за катастрофы МАУ: Зеленский встретился с главой МИД Канады

Компенсация из-за катастрофы МАУ: Зеленский встретился с главой МИД Канады
15:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский и глава МИД Канады обсудили вопрос компенсации за сбитый Ираном самолет МАУ.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань обсудили вопросы компенсаций родственникам погибших пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране украинского самолета. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Киеве Зеленский и Шампань подробно обсудили расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

В частности, речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии и исследовании "черных ящиков".

Катастрофа под Тегераном: Канада призывает МАУ ускорить выплаты семьям жертв

"Украина полностью открыта в этом вопросе. И при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из "черных ящиков", - отметил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил Канаде и лично премьер-министру Джастину Трюдо за поддержку, которую официальная Оттава предоставляет Украине.

"Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, однако с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов - за все это мы очень вам благодарны", - подчеркнул президент Украины.

На встрече они обсудили ход реформ в Украине.

Министр иностранных дел Канады выразил удовлетворение их высокой скоростью. Отдельно собеседники остановились на инвестициях.

Украина не получит "черные ящики" сбитого самолета МАУ

"С экономической точки зрения инфраструктура - наш приоритет. Нам нужно "сшить" страну, поэтому мы приглашаем канадских инвесторов. Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подробно рассказал о концессионных проектах, большой приватизации, а также сосредоточился на реформировании правовой системы.

Кроме того, Зеленский информировал канадскую делегацию о ситуации на Донбассе.

В Иране 8 января разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Катастрофа МАУ: Иран заявил, что "черный ящик" серьезно поврежден

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

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Иран, МАУ, Тегеран, МИД Канады, Украинский самолет, Владимир Зеленский.
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