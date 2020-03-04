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Канада призывает Иран обеспечить доступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ

Канада призывает Иран обеспечить доступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ
17:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Самолет авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призывает Иран незамедлительно обеспечить доступ к "черным ящикам" с украинского самолета, который был сбит вблизи аэропорта Тегерана.

Об этом Шампань сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Глава МИД Канады повторил позицию пяти стран - Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана, Иран должен передать "черные ящики" с украинского самолета.

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"Мы ожидаем и мы требуем - я говорю как председатель Международной группы по координации помощи жертвам (катастрофы украинского самолета рейса PS752 - ред) - мы ожидаем, что Иран предоставит доступ к "черным ящикам "без дальнейших задержек", - заявил Шампань.

Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, содержание бортовых самописцев должно быть расшифровано и проанализировано без проволочек.

Также Шампань добавил, что уже прошло более 30 дней, поэтому необходимо, чтобы Иран предоставил доступ к "черным ящикам", поскольку в противном случае нарушается международное право.

"У нас есть вопросы, и мы ожидаем от Ирана обеспечение ответов", - сказал глава МИД Канады и добавил, что этого от Ирана требует международное сообщество и страны, чьи граждане стали жертвами крушения самолета, а также их родственники.

"Мы должны единым голосом от имени международного сообщества требовать от Ирана обеспечение доступа к "черным ящикам", обеспечение прозрачности, чтобы была установлена справедливость", - подчеркнул Шампань.

Катастрофа МАУ: Иран заявил, что "черный ящик" серьезно поврежден

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

Украина не получит "черные ящики" сбитого самолета МАУ

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Тегеран, МИД Канады, Черные ящики, Самолет МАУ, Франсуа-Филипп Шампань.
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