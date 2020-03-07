Еще в одной стране выявили коронавирус

Новости мира:Власти Колумбии подтвердили первый случай коронавируса.

Первый случай заражения вирусом COVID-19 подтверждено в Колумбии.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что 19-летний больной прибыл в Боготу из Милана.

“В заявлении утверждается, что пациент пришел в местную больницу с симптомами, связанными с COVID-19”, - пишет Xinhua.

В Национальном институте здоровья Колумбии объявили, что подготовительная фаза противодействия новому коронавирусу завершена и теперь запускается протокол сдерживания распространения заболевания.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро субботы, 7 марта, составило 100 тыс. 840 человек.

При этом на Китай приходится 80,651 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 20,189 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 2,8 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 344 до 413 человек: 197 скончались в Италии, 124 - в Иране, 42 - в Южной Корее, 14 - в США, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), семь - во Франции, три - в Испании, по два - в Великобритании, Гонконге, Австралии и Ираке, по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Швейцарии, Эквадоре, на Тайване, Филиппинах и в Сан-Марино.