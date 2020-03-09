Нарасхват: В Австралии раскупили все календари с пожарными

Новости мира:Австралийские пожарные вновь снялись для благотворительного календаря.

На сайте Australian Firefighters Calendar раскупили все благотворительные календари с пожарными.

Так, австралийские пожарные выпустили сразу девять видов календарей на 2020 год, в частности с котенком, щенком, лошадьми, дикими животными и животными из ферм. Был и классический вид календаря, без животных но с пожарными топлесс.

По состоянию на 9 марта на сайте значится, что все календари распроданы.

Отметим, австралийский календарь пожарных выходит в течение последних 27 лет, с 1993 года популяризируя благотворительность и вдохновляя других людей заниматься спортом.

Напомним, ливень в Австралии потушил лес, который горел 74 дня.