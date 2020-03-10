Первую смерть от коронавируса подтвердили в Канаде

Новости мира:По последним данным, в Канаде подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом, из них 32 - в Британской Колумбии.

В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса - жертвой COVID-19 стал житель дома престарелых, которому было за 80 лет. Об этом на пресс-конференции рассказала офицер по вопросам здравоохранения провинции Британская Колумбия Бонни Генри.

“Мы с грустью узнали о том, что минувшей ночью в доме престарелых Lynn Valley скончался мужчина, зараженный COVID-19”, - сообщила Генри.

По ее словам, мужчина, которому было за 80 лет, и ранее имел проблемы со здоровьем.

В Lynn Valley, что близ Ванкувера, выявлено еще несколько случаев коронавируса. В частности, 70-летняя женщина в течение выходных находилась в тяжелом состоянии, но в понедельник пошла на поправку.