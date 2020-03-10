Скачать
Вторник, 10.03.2020
Разумков: Мы высоко ценим гуманитарную и техническую помощь Швейцарии
Разумков: Мы высоко ценим гуманитарную и техническую помощь Швейцарии
Суд по делу МН17: виновным может грозить пожизненное заключение
Суд по делу МН17: виновным может грозить пожизненное заключение
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
ТОП 5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце
ТОП 5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце

Первую смерть от коронавируса подтвердили в Канаде

Первую смерть от коронавируса подтвердили в Канаде
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По последним данным, в Канаде подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом, из них 32 - в Британской Колумбии.

В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса - жертвой COVID-19 стал житель дома престарелых, которому было за 80 лет. Об этом на пресс-конференции рассказала офицер по вопросам здравоохранения провинции Британская Колумбия Бонни Генри.

“Мы с грустью узнали о том, что минувшей ночью в доме престарелых Lynn Valley скончался мужчина, зараженный COVID-19”, - сообщила Генри.

По ее словам, мужчина, которому было за 80 лет, и ранее имел проблемы со здоровьем.

В Китае закрыли 11 временных больниц - эпидемия идет на спад

В Lynn Valley, что близ Ванкувера, выявлено еще несколько случаев коронавируса. В частности, 70-летняя женщина в течение выходных находилась в тяжелом состоянии, но в понедельник пошла на поправку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Коронавирус, Британская Колумбия, Первая смерть в Канаде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
02 "Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях
03 Игрок сборной Украины оштрафован на приличную сумму из-за драки (Видео)
04 Marvel представили финальный трейлер супергеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон (Видео)
05 Медики назвали природное снотворное, которое действительно работает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
День в ООС: ранен украинский защитник
День в ООС: ранен украинский защитник
Рецепт дня: Курица в крахмальной панировке, с грибным соусом
Рецепт дня: Курица в крахмальной панировке, с грибным соусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь