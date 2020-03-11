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Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса
04:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:10 марта канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о запрете на въезд из Италии в Австрию.

Правительство Словении решило закрыть границу с Италией из-за коронавируса, сообщают во вторник западные СМИ.

"Я отдал распоряжение МИД и МВД закрыть границу с Италией после соответствующего решения Австрии", - написал в Twitter премьер-министр Марьян Шарец.

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о запрете на въезд из Италии в Австрию. Австрийцы, находящиеся в данный момент в Италии, смогут вернуться после того, как согласятся провести две недели под карантином у себя дома. Также между странами приостанавливается железнодорожное и авиасообщение. Исключения остаются только для грузового транспорта, но водителей будут проверять на границе.

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Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 10 тыс. человек, скончался 631 человек. В Австрии подтверждено 157 случаев заражения, в Словении - 23 случая.

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Италия, Австрия, Словения, Коронавирус, Словения закрывает границу с Италией.
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