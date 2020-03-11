В Венесуэле полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Новости мира:В Венесуэле полицейские применили слезоточивый газ к демонстрантам, вышедшим для протеста на улицы города.

Полиция в Венесуэле применила слезоточивый газ к демонстрантам, вышедшим на улицы Каракаса на антиправительственный марш, организованный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Об этом сообщает AFP.

"Во вторник полиция по охране общественного порядка Венесуэлы применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрацию в Каракасе, организованную лидером оппозиции Хуаном Гуайдо", - говорится в сообщении.

Вскоре после того, как тысячи демонстрантов в Каракасе начали марш по шестикилометровому маршруту к зданию Национального собрания с восточной части столицы, прибыли спецподразделения полиции для разгона толпы.

Гуайдо попытался договориться с полицейским оцеплением, блокирующим путь марша и использовавшим слезоточивый газ по демонстрантам: "Этот пикет сегодня не представляет Венесуэлу, этот пикет представляет собой диктатуру", - сказал Гуайдо, имея в виду линию полиции с защитными щитами.

В итоге демонстранты прошли маршем всего несколько кварталов.

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, признанный временным президентом Венесуэлы более чем в 50 странах, пытается возродить массовые протесты против Мадуро, которые в значительной степени потерпели фиаско с начала прошлого года.