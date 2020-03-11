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В Италии количество погибших от коронавируса возросло до 631 человека

В Италии количество погибших от коронавируса возросло до 631 человека
06:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Анжело Боррелли отметил, что за последние сутки количество умерших возросло на 168 человек.

В настоящее время в Италии в результате инфицирования коронавирусом заболели 8 тыс. 514 человек (за последние сутки это количество возросло на 529 человек), одновременно 1 тыс. 4 человека излечились (за последние сутки излечилось 280 человек).

Также сейчас 877 человек находятся под интенсивным лечением (за последние сутки эта цифра увеличилась на 144 человека).

По его словам, общее количество людей, которые были инфицированы коронавирусом в Италии, умерли и вылечились, пересекла отметку в 10 тыс. человек (10 тыс. 149 человек).

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В то же время, 45% тех, кто умер, были в возрасте 80-89 лет, 32% - более 70 лет, 14% - более 90 лет, 8% - более 60 лет и 2% - от 50 до 59 лет.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Анжело Боррелли, Погибшие от коронавируса.
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