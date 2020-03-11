В Тунисе полицейские задержали пятерых подозреваемых в теракте возле посольства США

Новости мира:Полиция в Тунисе задержала пять человек причастных к взрывам возле посольства США.

В Тунисе полиция арестовала пятерых человек в связи со взрывами двух террористов-смертников возле посольства США на прошлой неделе.

Об этом сообщает AFP.

"Пять человек были арестованы в Тунисе за двойной теракт, в результате которого на прошлой неделе возле посольства США в Тунисе был убит полицейский", - говорится в сообщении.

В пятницу, 6 марта, двое террористов-смертников нанесли удары по зданию посольства США, убив одного и ранив еще шестерых человек.

Пятеро задержанных были арестованы в субботу и в настоящее время содержатся в полицейском участке в столичном районе Эль-Горджани.

Тунисские СМИ сообщают, что двумя террористами-смертниками были двое мужчин, ранее обвиненные и отбывшие наказание за терроризм.

Никто из местных террористических групп не взял ответственность за нападение.