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В Тунисе полицейские задержали пятерых подозреваемых в теракте возле посольства США

В Тунисе полицейские задержали пятерых подозреваемых в теракте возле посольства США
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:Полиция в Тунисе задержала пять человек причастных к взрывам возле посольства США.

В Тунисе полиция арестовала пятерых человек в связи со взрывами двух террористов-смертников возле посольства США на прошлой неделе.

Об этом сообщает AFP.

"Пять человек были арестованы в Тунисе за двойной теракт, в результате которого на прошлой неделе возле посольства США в Тунисе был убит полицейский", - говорится в сообщении. 

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В пятницу, 6 марта, двое террористов-смертников нанесли удары по зданию посольства США, убив одного и ранив еще шестерых человек. 

Пятеро задержанных были арестованы в субботу и в настоящее время содержатся в полицейском участке в столичном районе Эль-Горджани.

Тунисские СМИ сообщают, что двумя террористами-смертниками были двое мужчин, ранее обвиненные и отбывшие наказание за терроризм. 

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Никто из местных террористических групп не взял ответственность за нападение.

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США, Полиция, Тунис, Задержание, Терракс.
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