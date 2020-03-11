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Тысяча инфицированных: в Штатах "бушует" коронавирус

Тысяча инфицированных: в Штатах "бушует" коронавирус
08:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В США зарегистрировано 1004 случая заболевания коронавирусом.

Более тысячи человек заразились коронавирусом в США, 31 скончался, пишет издание New York Times.

"По состоянию на вечер вторника, по меньшей мере у 1004 человек в 37 штатах и городе Вашингтоне, округ Колумбия, был выявлен коронавирус, 31 пациент, зараженный вирусом, скончался", - пишет газета, ссылаясь на собственную базу данных.

В свою очередь телеканал CNN, ссылаясь на данные государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает о 975 заболевших и 31 погибшем.

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН введены ограничения в работе из-за коронавируса

В New York Times напомнили, что о первом случае заражения коронавирусом в Штатах стало известно 21 января. В начале марта в США было зарегистрировано 70 случаев заболевания.

"Последние недели темпы диагностирования значительно ускорились. (...) Компании закрываются, колледжи отменяют занятия, губернаторы призывают людей избегать толп", - пишет газета.

Большинство случаев выявлено в штатах Вашингтон (279), Калифорния (178) и Нью-Йорк (173). За ними идут штаты Массачусетс (92), Техас (29), Флорида (23), Иллинойс (19), Джорджия (17), Колорадо (17), Небраска (16), Нью-Джерси (15), Орегон (14), Айова (13), Пенсильвания (12), Мэриленд (9), Южная Каролина (9), Кентукки (8), Вирджиния (8), Северная Каролина (7), Теннесси (7), Аризона (6), Индиана (6), Род-Айленд (5), Нью-Гэмпшир (5), Южная Дакота (5), Невада (4), Висконсин (3), Юта (3), Миннесота (3), Луизиана (3), Огайо (3).

В мире продолжает расти количество зараженных COVID-19

По два случая зарегистрированы в штатах Оклахома, Коннектикут и на Гавайях, по одному - в Канзасе, Миссури и Вермонте. В американской столице заболели четыре человека.

От коронавируса в Соединенных Штатах скончался 31 человек - 24 в штате Вашингтон, три - в Калифорнии, два - во Флориде, один - в Нью-Джерси и еще один - в Южной Дакоте.

Наибольшее количество связанных между собой случаев отмечается в небольшом населенном пункте Нью-Рошель в районе Уэстчестер к северу от города Нью-Йорка. Во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о создании первой в США карантинной зоны с радиусом в одну милю вокруг этого населенного пункта. По словам губернатора, школы и другие учреждения, где собирается большое количество людей, закроются на две недели с 12 по 25 марта в так называемой "зоне сдерживания".

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США, Вирус, Коронавирус.
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