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Волна коронавируса: Медики в Индонезии зафиксировали более 20 новых случаев заражения

Волна коронавируса: Медики в Индонезии зафиксировали более 20 новых случаев заражения
10:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Врачи в Индонезии зафиксировали более 20 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Индонезии за сутки обнаружили 21 новый случай COVID-19. Таким образом количество инфицированных новым коронавирусом возросло до 117 случаев.

Об этом сообщает Reuters.

"Индонезия сообщила о 21 новой коронавирусной инфекции, что увеличило общее количество подтвержденных случаев до 117. Об этом сообщил в воскресенье чиновник министерства здравоохранения Ахмада Юрианто", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 19 новых случаев были обнаружены в Джакарте, а два - в провинции Центральная Ява, сообщает Юрианто. 

Как сообщалось ранее, в Индонезии инфицированных коронавирусом будут размещать на необитаемом острове.

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Индонезия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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