В нигерийском Лагосе прогремел взрыв нефтепровода (Видео)

Взрыв прогремел в воскресенье на участке нефтепровода в пригороде Лагоса - Абул-Адо.

Об этом сообщила телекомпания TVC News.

"Нефтепровод взорвался в районе Абул-Адо в районе местного самоуправления Амуво Одофин штата Лагос. Взрыв произошел около 8 утра в воскресенье", - говорится в сообщении.

Очевидцы на месте происшествия вспоминают, что взрыв мог быть вызван преступным умыслом или поджогом со стороны криминальных элементов.

What you people heard in festac and other parts of Lagos is obviously just the ripple effect.

I fear for the people that love here and the students in that boarding school! It was a pipeline explosion at abule Ado!! God help your children this Sunday morning pic.twitter.com/p16st834PJ

— Dawriz (@dawrizz) March 15, 2020