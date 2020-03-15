В нигерийском Лагосе прогремел взрыв нефтепровода (Видео)

Новости мира:В Нигерии в окрестностях Лагоса произошел взрыв на участке нефтепровода.

Взрыв прогремел в воскресенье на участке нефтепровода в пригороде Лагоса - Абул-Адо.

Об этом сообщила телекомпания TVC News.

"Нефтепровод взорвался в районе Абул-Адо в районе местного самоуправления Амуво Одофин штата Лагос. Взрыв произошел около 8 утра в воскресенье", - говорится в сообщении.

Очевидцы на месте происшествия вспоминают, что взрыв мог быть вызван преступным умыслом или поджогом со стороны криминальных элементов.

What you people heard in festac and other parts of Lagos is obviously just the ripple effect.

I fear for the people that love here and the students in that boarding school! It was a pipeline explosion at abule Ado!! God help your children this Sunday morning pic.twitter.com/p16st834PJ — Dawriz (@dawrizz) March 15, 2020

Сейчас информации о жертвах в результате инцидента не сообщается.

По данным представителя спасательных служб, взрыв ощущался на расстоянии 15 км от его эпицентра. Как сообщают очевидцы, взрыв был такой силы, что разрушилось несколько близлежащих домов, начался большой пожар.