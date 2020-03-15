На двух круизных лайнерах в водах Чили введен карантин: на судах находится более тысячи человек

Новости мира:В водах Чили на карантине стоят два круизных лайнера.

В водах Чили на карантин поставили два круизных лайнера после того, как у пассажира одного из них дал оказался положительный результат теста на коронавирус, а на другом зафиксировали подозрения на Covid-19.

Об этом объявило министерство здравоохранения Чили, сообщает AFP.

"На двух круизных лайнерах на карантин попало более 1300 человек после того, как пожилой британец на одном из них дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Оба корабля курсируют по чилийским фьордам в Патагонии.

Как сообщается, у 85-летнего мужчины появились симптомы коронавируса после того, как он сошел с корабля Silver Explorer в порту Калета-Тортел, что в 2400 км от Сантьяго. Позже мужчина был переведен в больницу в городе Койайке, где проведенный тест показал положительный результат на коронавирус.

"Корабль находится в карантине у порта Кастро. Состояние гражданина Великобритании хорошее, но у него положительный результат на коронавирус", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Хайме Маналич.

Другое судно, Azmara Pursuit - с 665 пассажирами и почти 400 членами экипажами - ранее заходило в чилийские воды из южного аргентинского порта Ушуайя. В настоящее время лайнер находится рядом с портом Чакабуко, поскольку власти запретили высадку пассажиров на том основании, что на лайнере были подозрения на случаи коронавируса.

Как отмечает издание, в субботу число случаев коронавируса в Чили достигло 61, что на 18 больше, чем в пятницу.

Как сообщалось, по данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, на утро 15 марта в мире переболело Covid-19 и выздоровело 73 968 человек, инфицированы 156 400 человек, а погибли — 5 833.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.