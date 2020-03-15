Эпидемия в Испании: за сутки число зараженных возросло на две тысячи

Новости мира:В Испании за сутки выявили 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

В Испании зафиксировали 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в течение суток, сообщает в воскресенье газета "Паис" со ссылкой на данные испанского Минздрава.

Так, с учетом новых данных, в настоящий момент в Испании заражение выявлено у 7 753 человек, еще 291 человек скончался от заболеваний или осложнений, вызванных вирусом. Также 382 человека поступили в реанимацию.

517 зараженных коронавирусом в Испании выздоровели.

По последним данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 156 400 случаев коронавируса, зафиксировано 5 833 смерти от коронавирусной инфекции. Выздоровели 73 968 человек.

В Украине зарегистрировано 3 случая Covid-19, один из них летальный.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию коронавируса Covid-19.