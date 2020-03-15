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Коронавирус в Нидерландах: число больных перевалило за тысячу

Коронавирус в Нидерландах: число больных перевалило за тысячу
17:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Нидерландах за сутки на 176 человек выросло число зараженных коронавирусом.

В Нидерландах выявили 176 новых случае заражения коронавирусом Covid-19 за последние сутки, сообщает в воскресенье портал Dutchnews.

Таким образом, с учетом новых данных, число зараженных в Нидерландах составляет 1 135 человек. В этой стране 20 человек скончались от осложнений или заболеваний, вызванных вирусом.

Всего 162 человека госпитализированы.

Как минимум 200 школ в стране объявили о намерении уйти на карантин на две недели. В настоящее время в стране обсуждают возможность временного закрытия всех школ.

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По последним данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 156 400 случаев коронавируса, зафиксировано 5 833 смерти от коронавирусной инфекции. Выздоровели 73 968 человек.

В Украине зарегистрировано 3 случая Covid-19, один из них летальный.

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11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию коронавируса Covid-19.

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Нидерланды, Пандемия, Коронавирус.
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