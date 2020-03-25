Жуткая находка: в Мозамбике в контейнере грузовика обнаружили более 60 мертвых нелегалов

Новости мира:В Мозамбике более 60 нелегалов задохнулись в грузовике

В Мозамбике были обнаружены тела по меньшей мере 64 нелегальных мигрантов в контейнере грузовика.

Об этом заявили местные чиновники, сообщает ВВС.

"Сотрудники иммиграционной службы Мозамбика обнаружили 64 трупа в транспортном контейнере в кузове грузовика, который пересек Мозамбик из Малави", - говорится в сообщении.

Вполне вероятно, что погибшие мигранты умерли от удушья.14 человек были найдены живыми, им оказали медицинскую помощь.

Ведется расследование.

Как отмечается, маршрут, на котором остановили грузовик, является хорошо известным для торговцев людьми, которые пытаются продвинуться далее на юг в Южную Африку.

Напомним: