Убийство мусульман в Новой Зеландии: подозреваемый признал свою вину

Новости мира:Подозреваемый в нападении на две мечети в Новой Зеландии, в результате которых погиб 51 человек, признал свою вину.

Гражданин Австралии Брентон Таррант в зале суда над ним признал себя виновным во всех предъявленных ему обвинениях, сообщил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.

"Признание вины по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениях в покушении на убийство и одному обвинению в участии в террористическом акте было получено по аудиовизуальной связи из тюрьмы Окленда", - говорится в заявлении комиссара.

Он отметил, что это было достаточно странным изменением позиции Тарранта.

Суд в ближайшее время вынесет приговор Тарранту по всем указанным обвинениям.

Убийца мусульман находится под стражей в полиции с марта 2019 года, после того, как был арестован и обвинен в использовании полуавтоматического оружия для нападения на мусульман, которые посещали пятничные молитвы в двух мечетях в Крайстчерче. 29-летний австралиец ранее отрицал свою вину.

Как сообщалось, 15 марта в результате расстрела прихожан в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, погибли 51 человек, еще столько же получили ранения. В связи с этим в стране приняли закон, который запрещает большую часть полуавтоматического оружия. Нападавшим оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Полиция задержала четырех подозреваемых в причастности к стрельбе — трех мужчин и одну женщину. Террорист написал 37-страничный манифест, который описывает его намерения. В нем преступник говорит: "Это террористический акт".