Скачать
Вторник, 07.04.2020
Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
Лопес назвал главную мотивацию соперников Ломаченко
Лопес назвал главную мотивацию соперников Ломаченко
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля

Нарушители карантина: в ЮАР арестовали целую свадьбу (Видео)

Нарушители карантина: в ЮАР арестовали целую свадьбу (Видео)
10:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В южноафриканской провинции Квазулу-Натале полиция арестовала свадьбу.

В Южной Африке на фоне запрета на проведение публичных собраний арестовали более 50 человек, присутствующих на свадьбе.

Об этом сообщает ВВС.

"Все 50 гостей свадьбы, пастор, который проводил церемонию, и сами молодожены были быстро арестованы и доставлены в полицейский участок за пределами Ричардс-Бей", - говорится в сообщении.

Свадьбу в Квазулу-Натале провели в воскресенье, несмотря на общенациональный запрет на все публичные собрания за распространения коронавирус.

В муниципалитете Умлатузе заявили, что молодожены будут проводить медовый месяц в суровых условиях.

Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантина

Как отмечает издание, меры по борьбе с распространением коронавируса в ЮАР считаются одними из самых строгих в мире. В частности, развернуты мобильные испытательные подразделения, а также центры быстрого тестирования. Вскоре страна сможет ежедневно тестировать 30 000 человек.

Согласно последним данным, в мире всего зафиксировано почти 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая до 75 тысяч погибших и более 285 тысяч тех, кто выздоровел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Карантин, Южная Африка, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Квазулу-Натале.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
05 Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом
COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом
Онлайн-уроки для всех классов: расписание, где смотреть
Онлайн-уроки для всех классов: расписание, где смотреть
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь