Нарушители карантина: в ЮАР арестовали целую свадьбу (Видео)

В Южной Африке на фоне запрета на проведение публичных собраний арестовали более 50 человек, присутствующих на свадьбе.

Об этом сообщает ВВС.

"Все 50 гостей свадьбы, пастор, который проводил церемонию, и сами молодожены были быстро арестованы и доставлены в полицейский участок за пределами Ричардс-Бей", - говорится в сообщении.

A couple arrested on their wedding day at Nseleni in KwaZulu-Natal for violating the lockdown rules and regulations as they decided not to postpone their big day 1 pic.twitter.com/lyWCpaTUT0

— Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) April 5, 2020