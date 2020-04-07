Нарушители карантина: в ЮАР арестовали целую свадьбу (Видео)

Новости мира:В южноафриканской провинции Квазулу-Натале полиция арестовала свадьбу.

В Южной Африке на фоне запрета на проведение публичных собраний арестовали более 50 человек, присутствующих на свадьбе.

Об этом сообщает ВВС.

"Все 50 гостей свадьбы, пастор, который проводил церемонию, и сами молодожены были быстро арестованы и доставлены в полицейский участок за пределами Ричардс-Бей", - говорится в сообщении.

A couple arrested on their wedding day at Nseleni in KwaZulu-Natal for violating the lockdown rules and regulations as they decided not to postpone their big day 1 pic.twitter.com/lyWCpaTUT0 — Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) April 5, 2020

Свадьбу в Квазулу-Натале провели в воскресенье, несмотря на общенациональный запрет на все публичные собрания за распространения коронавирус.

В муниципалитете Умлатузе заявили, что молодожены будут проводить медовый месяц в суровых условиях.

Как отмечает издание, меры по борьбе с распространением коронавируса в ЮАР считаются одними из самых строгих в мире. В частности, развернуты мобильные испытательные подразделения, а также центры быстрого тестирования. Вскоре страна сможет ежедневно тестировать 30 000 человек.

Согласно последним данным, в мире всего зафиксировано почти 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая до 75 тысяч погибших и более 285 тысяч тех, кто выздоровел.