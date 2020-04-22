ЮНЕСКО: Половина детей, учащихся на дистанционном обучении, не имеют компьютера

Новости мира:Более 700 млн детей на дистанционном обучении не имеют доступа к интернету.

В период борьбы с пандемией коронавируса, когда по всему миру ввели дистанционное обучение, 706 миллионов учащихся не имеют доступа к интернету в домашних условиях. Особенно это ощущается в странах Африки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

"Около 826 миллионов учащихся - половина из общего числа учащихся, - не посещающих школу из-за пандемии COVID-19, не имеют доступа к домашнему компьютеру, а 43% (706 миллионов) не имеют доступа к Интернету в домашних условиях, в то время как цифровое дистанционное обучение используется для обеспечения непрерывности образования в подавляющем большинстве стран", - говорится в сообщении.

Так, неравенство особенно остро ощущается в странах с низким уровнем дохода: в странах Африки к югу от Сахары 89% учащихся не имеют доступа к домашним компьютерам, а 82% не имеют доступа к Интернету.

Кроме того, хотя мобильные телефоны предоставляют учащимся доступ к информации и облегчают их общение с учителями и друг с другом, около 56 миллионов учащихся проживают в местах, не обслуживаемых мобильными сетями, причем почти половина из них – в странах Африки к югу от Сахары.

"Для того чтобы уменьшить уже существующее неравенство, мы также должны поддерживать другие альтернативы, включая использование общинных радио- и телевизионных программ и творческий подход ко всем формам обучения. Именно такие решения мы рассматриваем вместе с нашими партнерами по Глобальной коалиции", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Сообщается, что и преподаватели также нуждаются в профессиональной подготовке для обеспечения эффективного дистанционного и онлайн- обучения, однако такой поддержки особенно недостаточно в странах с низким уровнем дохода. В странах Африки к югу от Сахары только 64% учителей начальных школ и 50% учителей средних школ удовлетворяют национальным минимальным требованиям в области профессиональной подготовки, и это часто не включает навыки ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).