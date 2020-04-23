Миграционные ограничения: "Air Canada" остановила рейсы в США

Новости мира:Крупнейшая канадская авиакомпания прекратила летать в США.

Флагманский канадский авиаперевозчик "Air Canada" временно прекращает выполнять все рейсы в США через миграционные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Air Canada" объявляет о прекращении плановых рейсов в США после 26 апреля из-за соглашения между правительствами Канады и США о продлении на месяц ограничений на пересечение границы. "Air Canada" намерена восстановить сообщение из США 22 мая при условии отсутствия дальнейших правительственных ограничений", - отмечается в пресс-релизе.

Вторая по величине канадская авиакомпания "WestJet" также объявила о продлении еще на месяц отмены всех международных рейсов.

"Все трансграничные и международные рейсы не будут выполняться до 4 июня", - говорится в сообщении на сайте "WestJet".

В то же время обе авиакомпании продолжают выполнять коммерческие внутренние рейсы, хотя и по значительно сокращенному графику.

Как сообщалось, на прошлой неделе Джастин Трюдо объявил о продлении еще на 30 дней взаимного запрета Канады и США на пересечение границы с туристической целью.

По состоянию на вечер вторника, на территории Канады было выявлено более 38 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 1834 жизни.