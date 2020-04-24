Трюдо анонсировал ужесточение оружейного законодательства в Канаде

Новости мира:Канада усилит законодательство относительно владения оружием.

Правительство Канады намерено в ближайшее время сделать более жестким национальное законодательство относительно владения оружием.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Что касается законодательства о контроле оружия, то мы приняли твердое обязательство быстро двигаться в этом вопросе. Мы были в шаге от вынесения законодательства на рассмотрение парламента перед тем, как в его работе был объявлен перерыв из-за COVID-19. Теперь мы ищем правильное время и способ воплотить это", - сказал Трюдо.

Он добавил, что первым законопроектом, вероятно, будет полное запрещение владения наступательным оружием.

"Мы и далее будем думать над тем, как обеспечить безопасность канадцев в разных населенных пунктах, собственных домах и по всей стране", - отметил премьер-министр.

По его словам, недавняя кровавая стрельба в провинции Новая Шотландия стала еще одним напоминанием о важности строгого контроля за огнестрельным оружием.

"Трагедия в Новой Шотландии обращает внимание, насколько важно усиливать контроль за оружием в этой стране, и мы сделаем это в надлежащее время", - отметил Трюдо.

Как сообщалось, в результате устроенной нападавшим стрельбы в нескольких населенных пунктах канадской провинции Новая Шотландия на прошлых выходных погибли 23 человека. Информация о том, каким именно оружием владел нападавший, пока не раскрывается.

Укрепление национального законодательства об огнестрельном оружии было одним из обещаний Джастина Трюдо во время прошлогодних выборов.