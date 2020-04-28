Саудовская Аравия отменила смертную казнь для несовершеннолетних

Новости мира:Король Саудовской Аравии Салман подписал указ, запрещающий казнить несовершеннолетних преступников.

Король Саудовской Аравии Салман подписал указ, который устанавливает запрет казнить несовершеннолетних преступников.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на комиссию по правам человека Саудовской Аравии.

"В Саудовской Аравии больше не будут казнить несовершеннолетних, совершивших преступления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что в рамках модернизации уголовного кодекса страны предусматривается, что несовершеннолетние преступники будут отбывать наказание в специальном исправительном центре.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Саудовской Аравии отменили наказание в виде порки плетями.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в течение 2019 года в Саудовской Аравии были казнены 184 человека, в том числе один несовершеннолетний.