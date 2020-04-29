Каждая по своему графику: четыре провинции Канады объявили о планах по выходу из карантина

Новости мира:Канадские провинции начали обнародовать планы выхода из карантина.

Канадские провинции Новый Брансуик, Онтарио, Саскачеван и Квебек объявили о планах в течение ближайших недель ослабить карантин.

Каждая провинция имеет собственный график отмены ограничений.

Так, в Новом Брансуике уже на этой неделе открывают доступ в парки, на пляжи и в гольф-курсы, а также снимают ограничения на рыбалку и охоту. Студенты вузов в некоторых случаях получили доступ в студгородки, но школы останутся закрытыми до сентября.

В Саскачеване в следующий понедельник возобновят работу ряд медицинских учреждений: стоматологии, офтальмологии, кабинеты физиотерапии и т. п. С 19 мая в провинции заработают парикмахерские, магазины, ювелирные салоны и другие категории торговых точек при условии соблюдения требований по социальному дистанцированию и тщательной дезинфекции. Временные рамки следующих этапов ослабления карантина еще не определены и будут зависеть от эффективности введения первых двух.

В Квебеке приоритет решили предоставить детским садикам и начальным школам, большинство из которых возобновят работу 11 мая. Количество учащихся в классе при этом не должно превышать 15. Средние школы и высшие учебные заведения будут продолжать только виртуальные занятия до осени.

В то же время, правительство самой населенной провинции Онтарио не устанавливало никаких конкретных дат отмены ограничений, определив лишь, что для этого в течение двух недель на территории провинции должно появляться все меньше случаев инфицирования COVID-19. Если действующая траектория развития пандемии в Онтарио сохранится, первые смягчения карантина здесь следует ожидать также около 11 мая.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, все канадские провинции и территории вместе с федеральным правительством сейчас активно работают над созданием единых подходов к отмене карантина, которые должны быть обнародованы в ближайшее время.

По состоянию на утро вторника на территории Канады было выявлено более 49 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 2 766 жизней.