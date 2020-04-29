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Коронавирус: Португалия отменит чрезвычайное положение уже на этой неделе

Коронавирус: Португалия отменит чрезвычайное положение уже на этой неделе
01:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Чрезвычайное положение в Португалии закончится 3 мая.

Правительство Португалии приняло решение не продлевать чрезвычайное положение, введенное до 2 мая из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент Марсело Ребелу ди Соза во время пресс-конференции, сообщает CNN.

"Как заявил во вторник президент страны Марсело Ребелу ди Соза, чрезвычайное положение в Португалии закончится в субботу (2 мая – ред.)", - говорится в сообщении.

Президент выразил надежду, что в будущем стране не нужно будет снова вводить режим ЧС.

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"Португальцы должны понимать, что сдерживание (коронавируса – ред.) остается важным, и поэтому мы делаем небольшие шаги и постоянно оцениваем их", - заявил он.

Как сообщалось, правительство Португалии ввело ограничения 18 марта.

По данным сайта Worldometer, в Португалии зафиксировано 24 027 случаев COVID-19, из них 928 летальных, 1 357 человек выздоровели.

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Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 083 453, из них 212 498 летальных и 934 140 человек выздоровели.

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Португалия, Коронавирус, Марсело Ребелу ди Соза, Covid-19.
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